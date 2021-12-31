Джиган признался, что не читает книг

Любовь к чтению популярный рэпер оставил в детстве.

Рэпер Джиган стал гостем новогоднего выпуска YouTube-шоу «Что было дальше?», где ему задали вопрос о любимой книге.

«Я не читаю, бро, книг, — признался 36-летний артист. — Ну сейчас не читаю, я читал в детстве».

Музыкант признался, что любил книги из серии «Детский детектив». Далее последовал ряд шуток об интеллекте Джигана, но рэпер ни на одну не обиделся.

Комики также спросили звезду, сам ли он пишет тексты своих песен. Рэпер ответил, что не всегда — частенько приходится прибегать к помощи наемных авторов.

Напомним, дискография Джигана насчитывает шесть альбомов и более 40 синглов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.