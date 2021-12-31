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И это в 52: актриса Кэтрин Зета-Джонс выложила селфи в бикини

Пока в России праздную Новый год, голливудская звезда загорает где-то под солнцем.

И это в 52: актриса Кэтрин Зета-Джонс выложила селфи в бикини
Кэтрин Зета-Джонс. Фото: globallookpress.com

52-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс не стесняется своего тела.

30 декабря звезда выложила в Instagram фото, как она принимает солнечные ванны. Жена Майкла Дугласа сфотографировала себя с близкого расстояния, пристроившись на шезлонге в черном бикини. Поклонники артистки получили возможность рассмотреть ее грудь, о чем написали множество игривых комментариев.

Кэтрин Зета-Джонс
Новое фото Кэтрин Зеты-Джонс. Фото: instagram.com/catherinezetajones/

«Красивая, невероятно красивая леди», «А где булочки?», «Вы не представляете, как часто я думаю о вас» — такие отзывы оставили подписчики. Впрочем, некоторые отметили, что видят признаки пластической хирургии, и стали критиковать звезду за хвастовство искусственной молодостью.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс снималась в фильмах «Маска Зорро», «Призрак дома на холме», «Траффик», «Двенадцать друзей Оушена», «Рок на века» и многих других. В последние пять лет карьера актрисы сместилась в сторону сериалов.

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