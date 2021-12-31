«В счастливом порыве»: Артем Ткаченко поделился, как встретит Новый год

За столом актера будут не только члены семьи.

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» и франшиз «Гоголь», «Бендер» и «Аванпост», 39-летний актер Артем Ткаченко рассказал, как будет отмечать Новый год.

Хоть артист и признает, что это семейный праздник, но, все же, предпочитает большую и шумную компанию друзей. Для этого он повезет жену и детей в Тбилиси.

«За большим грузинским столом с песнями, плясками, потрясающей кухней, домашним вином встретим 2022 год, — цитирует актера издание WomanHit. — Это, в принципе, праздник, а с кем ты его встречаешь, дело твое. Я же встречаю его не только с семьей, у нас будут и наши друзья, мы все объединяемся в едином праздновании, в счастливом порыве».

Ткаченко отметил, что, наряжая искусственную елку в этом году, не получил новогоднего настроения. По мнению артиста, праздничный дух больше всего стимулирует именно запах настоящего дерева и никакие ароматизаторы его не заменят.

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