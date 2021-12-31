Кофейный монохром: Арзамасова в струящейся юбке с принтом и пальто оверсайз отметилась на шопинге

Лиза Арзамасова уже давно снимается в кино. Она не скрывает, что любит свою профессию. После участия в сериале «Папины дочки» актриса стала знаменита на всю страну.

Она стала одной из немногих коллег по проекту, кто продолжил строить карьеру актрисы. Лиза теперь играет в театре. А год назад она перестала скрывать свои отношения с Ильей Авербухом. Они встречались несколько лет, а потом сыграли свадьбу.

Примечательно, что недавно пара отметила годовщину. К этому моменту, Арзамасова уже стала мамой. Теперь она растит сына Льва. Примечательно, что актриса уже стала выходить в свет. Она посещает выступления мужа и даже катается с Ильей на льду.

При этом свободное время Лиза посвящает наследнику. Накануне Нового года она поделилась снимком сына. Звезда также похвасталась обновками. Жена фигуриста облачилась в трикотажный костюм лимонного цвета. Она показала игрушки и наряды, которые подарили ее сыну.

«Всех с наступающим Новым годом! Я в предвкушении очень важного вечернего, но пока секретного дела. В общем, собираюсь и рассказываю вам про подарки, которые мне за последнее время приходили. Первое — это вот такой костюм. Он очень практичный, теплый. Как раз то что нужно при такой погоде! И главное, что эти котюмчики представлены в нежнейших жизнерадостных цветах. А это подарки от наших любимых Агбулатовых. Посмотрите, с каким отношением сделано: „Лева — это клево“. Я не знаю как вы это сделали! Это невероятно нежно. Личный Дед Мороз Девы Авербуха. И мое любимое полотенчик со львом!» — рассказала звезда.

Потом Арзамасова облачилась в свитер кофейного цвета и струящуюся юбку с принтом. Массивные сапоги и пальто в тон завершили ее монохромный образ. Она успела устроить шопинг и сделать новый маникюр в нюдовом цвете.

«Здесь есть уголок для вечернего наряда. Здесь есть блузочки, юбочки с такой деталью — корсетом. тут есть разные варианты. Тут всего достаточно для новогоднего образа! Там еще всякие купальники есть. Но я боюсь, что для тех кто работает это не актуально, но когда-нибудь пригодиться!» — поделилась актриса.

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