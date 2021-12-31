«Просто богиня»: Брежнева в мерцающем платье с прозрачным декольте игриво показала прелести фигуры

Вера Брежнева является бывшей солисткой группы «ВИА-Гра». Она уже давно строит сольную карьеру. Певица не скрывает, что любит проводить время с семьей. Однако у нее обычно плотный рабочий график.

Примечательно, что даже в 39 лет артистка может похвастаться стройной фигурой. Она не скрывает, что работает над собой. В обычной жизни звезда носит уютные образы, а вот для выступлений она выбирает более броские луки.

Декабрь стал насыщен событиями для Брежневой. Она ездила в Киев, где виделась с дочкой и успела посетить вечеринку журнала Vogue. Каждый раз певица демонстрировала элегантные образы.

А вот 30 декабря она дала концерт. Примечательно, что артистка поделилась видео, которое было снято за кулисами. Вера покрасовалась в розовом мини-платье с бахромой и прозрачным декольте.

«К встрече Нового года готова», — заявила звезда.

Наряд едва прикрыл ее прелести. Певица игриво повиляла бедрами и оголила упругий бюст. Она показала прелести своей фигуры на камеру, Поклонники были взбудоражены от увиденного.

«Вера, отлично выглядишь», «Как повезло вашему мужу!», «Ну вера, вы прекрасны», «Платье — мечта», «Шикарна, как всегда!», «Просто богиня», «Ох, грудь во всей красе», «Ваши наряды бесподобны», «Ну что за конфетка», — прокомментировали пост подписчики.

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