«Слюнки подберите»: Нетребко в роскошном платье в пол блеснула пышным бюстом перед бульдогом

Оперная дива сразила поклонников женственными формами. В свои 50 лет Анна Нетребко отличается роскошной фигурой.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных див в мире. Российская артистка собирает полные залы зрителей в разных странах. Даже во время пандемии она не переставала работать. Лишь три месяца певица смогла провести дома с родными.

Но Анна была рада вернуться к гастролям. В этом году она отметила юбилей в Кремле. Потом артистка посетила Нью-Йорк, где смогла отдохнуть.

Живет Нетребко в Вене. Она уже давно нарядила елку и отпраздновала Рождество с семьей. Артистка также успела сняться в модной фотосессии. Она славится своим чувством стиля.

Певица на сцене блистает в изысканных платьях, а в обычной жизни любит носить яркие костюмы и шубы. Для съемки Анна принарядилась в платье в пол с пайетками. Наряд ультрамаринового цвета с разрезом подчеркнул ее декольте.

Партнером оперной дивы стал бульдог. Он позировал со звездой. Примечательно, что Нетребко блеснула пышным бюстом. Примечательно, что даже поклонники позавидовали собаке.

«Ричард после вашего декольте уходит на второй план, Анна», «Ричард прелесть, и вы, Анна прелесть! Одни звезды», «Какая прелесть. Как я люблю французских бульдогов», «Анна, макияж глаз какой…. Космос вселенная. И платье. Красота», «Ну просто сногсшибательная», «Слюнки подберите», — прокомментировали пост подписчики.

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