«У вас шикарная фигура»: Анастасия Костенко в алом платье с декольте позировала у «елки желаний»

Среди последних публикаций личного микроблога Анастасии Костенко появилась фотография в откровенном платье. Яркий наряд знаменитость надела, чтобы покрасоваться у елки желаний в их с Дмитрием Тарасовым доме.
Анастасия подчеркнула роскошную фигуру атласным платьем с глубоким декольте. Поклонники Костенко остались в восторге от праздничного наряда модели.
«Анастасия, вы очень красивая», «Шикарно выглядите», «Какая красивая, даже и не скажешь, что мамочка троих детишек», «У вас шикарная фигура», — написали фолловеры Костенко.
А Анастасия Костенко рассказала об особенности елки в доме.
«Я так рада, что в свое время Дима познакомил меня с этой теперь уже традицией в нашей семье. Каждый год мы берем несколько шаров с «елки желаний», чтобы исполнить мечту самых разных людей. И дело ведь даже не в подарке, а в том, что этим вниманием ты даешь человеку гораздо больше», — заявила Костенко.
Напомним, ранее Анастасия Костенко рассказала, почему ходит по дому с макияжем. Знаменитость хочет выглядеть перед своим мужем красивой не только на светских мероприятиях.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.