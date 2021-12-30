«У вас шикарная фигура»: Анастасия Костенко в алом платье с декольте позировала у «елки желаний»

Модель рассказала, какая традиция появилась в их семье.

Среди последних публикаций личного микроблога Анастасии Костенко появилась фотография в откровенном платье. Яркий наряд знаменитость надела, чтобы покрасоваться у елки желаний в их с Дмитрием Тарасовым доме.

Анастасия подчеркнула роскошную фигуру атласным платьем с глубоким декольте. Поклонники Костенко остались в восторге от праздничного наряда модели.

«Анастасия, вы очень красивая», «Шикарно выглядите», «Какая красивая, даже и не скажешь, что мамочка троих детишек», «У вас шикарная фигура», — написали фолловеры Костенко.

А Анастасия Костенко рассказала об особенности елки в доме.

«Я так рада, что в свое время Дима познакомил меня с этой теперь уже традицией в нашей семье. Каждый год мы берем несколько шаров с «елки желаний», чтобы исполнить мечту самых разных людей. И дело ведь даже не в подарке, а в том, что этим вниманием ты даешь человеку гораздо больше», — заявила Костенко.

Напомним, ранее Анастасия Костенко рассказала, почему ходит по дому с макияжем. Знаменитость хочет выглядеть перед своим мужем красивой не только на светских мероприятиях.

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