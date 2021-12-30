Загорелая бомба: Саша Дони в рубашке стиля милитари и сливочном костюме похвасталась роскошной фигурой

Возлюбленная Тимати отдыхает в Дубае, пока артист готовится к отдыху с друзьями.

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Саши Дони появилась фотография из Дубая. Загорелая знаменитость продемонстрировала стройное тело с аппетитными «прелестями» в соблазнительном наряде.

Дони облачилась в сливочный кроп-топ, который не утаил выдающуюся грудь подружки Тимати. К короткой майке Саша добавила велосипедки. Они подчеркнули стройные ножки модели.

Блондинка накинула сверху объемную рубашку защитного цвета. А на ногах Дони были апельсиновые пляжные тапочки. Также в руках новой пассии Тимура Юнусова красовались черная сумочка Hermes и кепка болотного цвета.

Поклонники модели оценили шоколадный загар Саши. Также по душе им пришелся новый модный образ Дони, эффектно демонстрирующий аппетитные формы красавицы.

«Молодая, красивая, чего еще нужно. Надо отрываться и получать кайф от жизни», «Классная», «Какая бомбовая», «Мне нравятся ваши мандариновые тапки», «Вот это ножки!» – написали фолловеры Дони в комментариях под фото.

Напомним, ранее Саша Дони показала свою спортивную фигуру в купальнике модного цвета с разрезами на пикантных местах.

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