«Вишенки набухли»: Бузова в платье в пол с разрезом засветила прелести фигуры без лифчика

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в стране. Она ведет передачи и строит карьеру певицы. Артистка не скрывает, что часто сталкивается с критикой. Однако уже давно научилась отвечать злопыхателям.

В этом году она не раз появлялась в роскошных нарядах на красных дорожках. Примечательно, что телеведущая поправилась, но это не мешает ей выглядет женственно.

За несколько дней до Нового года Ольга успела увидеться с мамой, устроить шопинг в ЦУМе и выступить в Серпухове. Примечательно, что артистка запаслась нарядами для праздника.

Она запечатлелась в алом платье пол из струящейся ткани. Наряд с разрезом позволил ей подчеркнуть фигуру. Бузова снова отказалась от лифчика, поэтому засветила налившийся бюст во всей красе.

А вот потом артистка решила примерить мини-платье ультрамаринового цвета. Оно подчеркнуло не только ее достоинства, но и выпирающий животик.

Одни поклонники посчитали, что Ольга роскошно выглядит. Но нашлись и те, кто посчитал образы неудачными. «Выглядишь просто огонь», «Оля, вы как всегда такая хорошенькая», «Словно голая», «Вишенки набухли», «Пополнела и похорошела», «Лисьи носики торчат», «Ой, как раздобрела», «Мини уже не стоит носить», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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