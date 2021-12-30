Шикарная кухня в дизайнерском стиле: Халит Эргенч «подловил» Бергюзар Корель, когда та готовила салат

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» запечатлел красавицу-жену на кухне. Бергюзар сама ведет хозяйство и готовит обеды на всю семью.

Халит Эргенч вместе с красавицей-женой и тремя детьми обосновался в просторном доме. Бергюзар Корель любит проводить время на террасе с панорамными окнами. Обычно там актриса из турецкого сериала «1001 ночь» накрывает большой стол для гостей. Из террасы можно сразу попасть в сад с бассейном.

Кстати, обеды и ужины Бергюзар готовит для своей семьи сама. У них с мужем нет личного повара. Такой роскошью мог похвастаться разве что султан Сулейман в своем дворце в Стамбуле. Зато в особняке Халита Эргенча есть практичная кухня в дизайнерском стиле — стол с мойкой для удобства установили прямо по-середине. Таким образом, у жены актера все под рукой — и посуда, и раковина, в которой она может помыть овощи или фрукты.

Кстати, Халит Эргенч «подловил» свою красавицу-жену на кухне, когда та готовила салат. Бергюзар позировала в голубой сорочке оверсайз и тапочках. Такой домашний лук актрисы многим ее поклонникам пришелся по вкусу.

Актриса из сериала «1001 ночь» успела украсить новогоднюю елочку в особняке, а камин нарядили чулочками, в них Санта Клаус может положить свои подарки. Бергюзар Корель с мужем воспитывает троих детей: сыновей Али и Хана, в семье также подрастает дочка Лейла.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.