«Я обещаю не нырять глубоко»: Любовь Толкалина в купальнике позировала около бассейна

Актриса Любовь Толкалина в Instagram поделилась красивым кадром в купальнике около бассейна. Звезда выглядит просто великолепно.
По словам Любови Толкалиной, она передает физкультпривет всем своим подписчикам. Актриса готова к новым экспериментам. Звезде нравится нырять.
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«Утро началось с блекаута у одного итальянского фридайвера. Я обещаю не нырять глубоко. Только на 25 метров и только под чутким руководством подруги».
Напомним, что Любовь Толкалина — бывшая жена режиссера Егора Кончаловского. У них есть общая дочь Мария. Сейчас Любовь Толкалина встречается с британским композитором Саймоном Бассом.
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