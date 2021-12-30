«Я обещаю не нырять глубоко»: Любовь Толкалина в купальнике позировала около бассейна

Как отметила актриса, она большая любительница «покорять глубину».

Актриса Любовь Толкалина в Instagram поделилась красивым кадром в купальнике около бассейна. Звезда выглядит просто великолепно.

По словам Любови Толкалиной, она передает физкультпривет всем своим подписчикам. Актриса готова к новым экспериментам. Звезде нравится нырять.

«Утро началось с блекаута у одного итальянского фридайвера. Я обещаю не нырять глубоко. Только на 25 метров и только под чутким руководством подруги». Любовь Толкалина

Напомним, что Любовь Толкалина — бывшая жена режиссера Егора Кончаловского. У них есть общая дочь Мария. Сейчас Любовь Толкалина встречается с британским композитором Саймоном Бассом.

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