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«Иу! Уже не папины дочка»: Арзамасова в бюстгальтере с эффектом пуш-ап щегольнула манящим бюстом

Актриса из ситкома «Папины дочки» мало похожа на Галину Сергеевну.

«Иу! Уже не папины дочка»: Арзамасова в бюстгальтере с эффектом пуш-ап щегольнула манящим бюстом
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Globallookpress.com

В беседе с поклонниками актриса из ситкома «Папины дочки» как-то призналась, что в ее Instagram наберется не большее пяти фото, на которых она позирует в мини-бикини. 26-летняя Лиза Арзамасова уточнила, что всегда стеснялась публиковать пикантные снимки в купальниках.

Однако на одном из летних кадров жена 48-летнего хореографа Ильи Авербуха позировала на пляже в белоснежном бикини, щегольнув стройной девичьей фигурой.

Многие поклонники не ожидали, что у Елизаветы такие изящные формы. Она умело подчеркнула бюст лифом с эффектом пуш-ап.

Актриса Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова сверкнула манящими прелестями. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

«Иу! Уже не папины дочка», «Шикарно! Просто русалочка из сказки», «Что тут скажешь? Повезло Илюше с женой, такая красотка!!», «Талия стройная, а бюст просто впечатляет», «Фантастическая красота», «А где вы там прячете Галину Сергеевну?», «Мда… вот вам и папина дочка», «Скромностью и не пахнет! Расцвела», — написала фолловеры.

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