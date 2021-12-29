Отказалась от белья: Глюкоза в комбинезоне с откровенным декольте блеснула упругим бюстом на камеру

Певица выбрала провокационный лук для праздничного шоу. Она не побоялась засветить звездные прелести.

Глюкоза является популярной исполнительницей. Многие помнят начало ее карьеры певицы, когда она выпустила хиты «Я гуляю с доберманом» и «Невеста».

Примечательно, что тогда она скрывала свою внешность, а потом оказалось, что за анимационным персонажем скрывалась длинноногая блондинка. Примечательно, что в 35 лет она продолжает выступать на сцене.

Более того, Глюкоза может похвастаться модельной фигурой. Она не скрывает, что занимается спортом. Обычно певица не боится оголяться. Она часто публикует пляжные фото.

Но и ее наряды зачастую очень пикантные. На этот раз звезда решила удивить поклонников. На съемках новогоднего концерта она появилась в мерцающем комбинезоне с глубоким декольте. Звезда едва прикрыла свои прелести.

Обычно Глюкозу часто осуждают за провокационный образ. Но на этот раз она получила массу комплиментов. «Какая, Натусь, ты все таки классная!», «Не холодно ли тебе, красавица», «Наташенька, на этом видео без нижнего белья?», «Оценили формы», «Грудь прям в опасности», «Все видно! Какая шалунья», «Вот это образ, чтобы взбодриться», «Декольте зачетное», — прокомментировали пост подписчики.

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