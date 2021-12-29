«Ой, все видно»: Брежнева в топе с бахромой и мерцающих брюках засветила кожаные трусики

Вера Брежнева является одной из самых известных украинских исполнительниц. Она часто вспоминает, как выступала с группой «ВИА Гра». Потом певица построила успешную сольную карьеру.

Блондинка может похвастаться не только множеством хитов, но и привлекательной внешностью. Она не раз украшала обложки глянца и даже дефилировала на модных подиумах. В свои 39 лет звезда по-прежнему может дать фору более молодым исполнительницам.

В последнее время Брежнева часто выступает перед публикой. Декабрь из года в год становится самым насыщенным месяцем, когда артисты дают концерты, снимаются в новогодних шоу и появляются на корпоративах.

Для своих выступлений певица всегда выбирает броские образы. На этот раз Вера отметилась в золотом топе с бахромой и прозрачных брюках с блестками. Она засветила кожаные трусики, которые облегали ее бедра.

Публика была сражена тем, как выглядит жена Константина Меладзе. Многие одарили ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Такой крутой наряд», «Ой, все видно», «Какие идеальные ножки», «Какая вы грациозная! Ну просто лань», «Даже на видео передаются ваши эмоции», «Вот вы такая притягательная, что глаз не оторвать», «Ох, фигурка топчик», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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