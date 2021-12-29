«Боже, какая красавица»: Стриженова в струящемся белом платье в пол предстала в Кремле

Екатерина Стриженова работает на телевидении большую часть жизни. Она для многих зрителей стала примером стиля. В эфире «Доброго утра», а также передачи «Время покажет»
Екатерина зачастую демонстрирует яркие костюмы или женственные платья. Порой 53-летняя артистка также ведет праздничные мероприятия. На днях она стала ведущей концерта, посвященного 60-летию Государственного Кремлевского дворца.
Для особенного вечера Стриженова выбрала элегантный образ. Она предстала в стенах Кремля в белоснежном платье в пол из шифона со струящимися рукавами. Наряд дополнили лаконичная прическа и макияж. Напарником телеведущей стал Валдис Пельш. В знаменитых коридорах она повстречала Филиппа Киркорова и Наташу Королеву. Они адресовали ей комплименты.
«Какая красивая девочка», — вскрикнул король отечественной эстрады.
«Ты у нас в финале», — предупредила Екатерина.
«Боже, какая красавица», — сказала ей Татьяна Веденеева.
«Этот юбилейный концерт вели несколько поколений, мы с Валдисом Пельшем приняли эстафету у Татьяны Веденеевой и Владимира Березина.
А потом к нам присоединилась и Яна Чурикова… Все было очень торжественно, волнительно и ответственно… у каждого из нас с этим залом связано много воспоминаний! Поздравляю всех», — написала Стриженова.
Поклонники были сражены ее нарядом, который сшила сестра телеведущей Виктория Андреянова. «Роскошная», — отметила Хибла Герзмава.
«Катя, это просто образ царевны из сказки! Супер», «Катюша, вы королева бала! Женщина в пример всем», — прокомментировали кадры подписчики.
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