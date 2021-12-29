«Боже, какая красавица»: Стриженова в струящемся белом платье в пол предстала в Кремле

53-летняя телеведущая выбрала наряд своей сестры Виктории Андреяновой для особого вечера. Она получила комплименты от коллег.

Екатерина Стриженова работает на телевидении большую часть жизни. Она для многих зрителей стала примером стиля. В эфире «Доброго утра», а также передачи «Время покажет»

Екатерина зачастую демонстрирует яркие костюмы или женственные платья. Порой 53-летняя артистка также ведет праздничные мероприятия. На днях она стала ведущей концерта, посвященного 60-летию Государственного Кремлевского дворца.

Для особенного вечера Стриженова выбрала элегантный образ. Она предстала в стенах Кремля в белоснежном платье в пол из шифона со струящимися рукавами. Наряд дополнили лаконичная прическа и макияж. Напарником телеведущей стал Валдис Пельш. В знаменитых коридорах она повстречала Филиппа Киркорова и Наташу Королеву. Они адресовали ей комплименты.

«Какая красивая девочка», — вскрикнул король отечественной эстрады. «Ты у нас в финале», — предупредила Екатерина. «Боже, какая красавица», — сказала ей Татьяна Веденеева.

«Этот юбилейный концерт вели несколько поколений, мы с Валдисом Пельшем приняли эстафету у Татьяны Веденеевой и Владимира Березина. А потом к нам присоединилась и Яна Чурикова… Все было очень торжественно, волнительно и ответственно… у каждого из нас с этим залом связано много воспоминаний! Поздравляю всех», — написала Стриженова.

Поклонники были сражены ее нарядом, который сшила сестра телеведущей Виктория Андреянова. «Роскошная», — отметила Хибла Герзмава.

«Катя, это просто образ царевны из сказки! Супер», «Катюша, вы королева бала! Женщина в пример всем», — прокомментировали кадры подписчики.

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