Поездка с папой: Лиза Галкина в пуховике с розами и алой шапке с брошкой приехала в Истру

Максим Галкин является не только юмористом, но и ведущим. Он регулярно ездит на съемки. В декабре у него прибавилось работы. Однако артист всегда находит время на семью.

Не так давно он устроил в замке в деревне Грязь праздник для двойняшек Лиза и Гарри. Малыши смогли поиграть с одноклассниками. Примечательно, что даже Алла Пугачева вышла в сад, чтобы увидеть салют.

А вот 29 декабря Галкин решил устроить для дочки увлекательную поездку. Они отправились в монастырь рядом с Истрой. Артист решил показать ей музей «Новый Иерусалим», где собраны работы многих художников.

Они устроили променад перед тем, как насладиться выставкой. Максим запечатлел наследницу в дутом пуховике с узором из роз и алой шапке с брошкой и помпоном.

«Лиза, смотри, куда мы пришли!» — заявил юморист.

В итоге дочка Примадонны увидела инсталляции и картины многих художников. Она слушала папу, который делился с ней интересным фактами или обсуждал картины. Поклонники восхитились юной любительницей искусства.

«Максим во все вносит интеллигентный юмор», «Молодец папа», «Какой вы молодец, очень хороший папа, вы поддерживаете интересы своей дочери», «Молодец, Максим! Правильно проводите каникулы», «Счастливые дети с таким классным всесторонним воспитанием в прекрасной доброй семье», — прокомментировали пост подписчики.

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