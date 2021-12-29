«Скоро зубы вылезут, а ты все еще в Нижнем»: Арзамасова «отчитала» Авербуха за командировки

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова в Instagram разместила милое видео с сыном от хореографа Ильи Авербуха Львом. На кадрах малыш «ждет папу из командировки».

«Лева! Папочка летит. Правда, летит он в Нижний Новгород с пересадкой в Архангельске. Приезжай к нам. В Москве же ты останавливаешься. Вот и приезжай домой к нам. Ну ладно. Если у тебя какие-то дела, то делай их. Ждем дома. Я уже поползу скоро. Все зубы вылезут, а ты все еще в Нижнем. Да, сладкий. Борец». Лиза Арзамасова

«Меня ждут. Желаю всем в наступающем году стремиться домой, и чтобы вас всегда ждали», — отметил Илья Авербух в подписи под видео.

Напомним, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух сыграли свадьбу в прошлом году. Их сын Лев появился на свет в августе нынешнего года.

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