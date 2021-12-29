Словно статуэтка: 53-летняя Валерия в прозрачном платье с пайетками засветила декольте на публике

Артистка для выступления на вечеринке выбрала смелый образ. Она восхитила поклонников.

Валерия является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако в последнее время артистка регулярно ездит на съемки. Она участвует в новогодних концертах и передачах.

Примечательно, что Валерия успела также на днях навестить маму и поиграть со своей внучкой Селин. Но даже накануне Нового года у нее работы не уменьшается.

К слову, в свои 53 года Валерия может похвастаться стройной фигурой. Она не скрывает, что в ее гардеробе множество нарядов. Каждый раз певица предстает на сцене в ярких образах.

А вот накануне она выступила на вечеринке. Артистка появилась на публике в невесомом платье из прозрачной ткани. Наряд украшали пайетки. Звезда подчеркнула точеные формы и не скрыла декольте.

Валерия исполнила свои хиты. Публика тепло восприняла артистку. А поклонники одарили ее комплиментами. Она не часто выбирает такие смелые образы.

«Какая элегантная», «Ну просто красотка», «Просто сногсшибательная», «Платье просто бомба», «Какая вы стройная», «Вы просто красотка», «Выглядите просто превосходно», «Такие ножки — идеал», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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