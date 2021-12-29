Попав на съемки сериала «Участок», Мария Порошина решила, что это кинофестиваль

В новом интервью 48-летняя актриса Мария Порошина вспомнила свои съемки в сериале «Участок» 2003 года.

Для звезды этот проект выпал на начало киношной карьеры, хотя она уже успела сняться в «Улицах разбитых фонарей», «Бригаде» и «Антикиллере». Когда артистка приехала на съемочную площадку в Калужскую область, она была поражена количеством звезд, которых собрал сериал.

«Стоим с какой-то участницей съемочной группы на улице, разговариваем. Вдруг вижу Екатерину Васильеву и Валерия Золотухина, чуть дальше Романа Мадянова и Нину Русланову, а еще Татьяну Догилеву, Мишу Ефремова с Женей Добровольской. Думаю: надо же, здесь какой-то кинофестиваль, что ли, проходит…» — рассказала Порошина изданию 7days. «Меня такое чувство восторга охватило, так захотелось подойти поближе, хоть бы одним глазком посмотреть на тех, кого видела только на экране. Спрашиваю у женщины из группы: «А что это за фестиваль?» Она переспрашивает: «Какой фестиваль?» — «Ну вот тот, на который все эти прекрасные артисты приехали. Как бы мне туда попасть?» Она как-то странно на меня посмотрела: «Да просто иди и попади, у вас же сейчас как раз обед будет».

Порошина добавила, что в тот раз звездный состав снимал сцены свадьбы и вытаскивания трактора из ямы. По словам актрисы, те съемки стали для нее настоящим подарком, ведь она могла целыми вечерами общаться за ужином с легендами отечественного кино.

Но самыми знаковыми своими работами на экране, принесшими народную славу, звезда называет «Дозоры», «Бригаду» и сериал «Всегда говори всегда».

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