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Попав на съемки сериала «Участок», Мария Порошина решила, что это кинофестиваль

Настолько невероятным был звездный актерский состав.

Попав на съемки сериала «Участок», Мария Порошина решила, что это кинофестиваль
Мария Порошина. Фото: Global Look Press

В новом интервью 48-летняя актриса Мария Порошина вспомнила свои съемки в сериале «Участок» 2003 года.

Для звезды этот проект выпал на начало киношной карьеры, хотя она уже успела сняться в «Улицах разбитых фонарей», «Бригаде» и «Антикиллере». Когда артистка приехала на съемочную площадку в Калужскую область, она была поражена количеством звезд, которых собрал сериал.

«Стоим с какой-то участницей съемочной группы на улице, разговариваем. Вдруг вижу Екатерину Васильеву и Валерия Золотухина, чуть дальше Романа Мадянова и Нину Русланову, а еще Татьяну Догилеву, Мишу Ефремова с Женей Добровольской. Думаю: надо же, здесь какой-то кинофестиваль, что ли, проходит…» — рассказала Порошина изданию 7days.

«Меня такое чувство восторга охватило, так захотелось подойти поближе, хоть бы одним глазком посмотреть на тех, кого видела только на экране. Спрашиваю у женщины из группы: «А что это за фестиваль?» Она переспрашивает: «Какой фестиваль?» — «Ну вот тот, на который все эти прекрасные артисты приехали. Как бы мне туда попасть?» Она как-то странно на меня посмотрела: «Да просто иди и попади, у вас же сейчас как раз обед будет».

Порошина добавила, что в тот раз звездный состав снимал сцены свадьбы и вытаскивания трактора из ямы. По словам актрисы, те съемки стали для нее настоящим подарком, ведь она могла целыми вечерами общаться за ужином с легендами отечественного кино.

Но самыми знаковыми своими работами на экране, принесшими народную славу, звезда называет «Дозоры», «Бригаду» и сериал «Всегда говори всегда».

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