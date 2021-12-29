«Трусишки маловаты»: Бузова в белоснежном боди с баской оголила свой «орех» на сцене

Телеведущая спела свои хиты на новогоднем шоу в Минске. Но ее откровенный образ вызвал оторопь у зрителей.

Ольга Бузова является бывшей ведущей «Дома-2». Но она уже давно строит карьеру певицы. Ольга не перестает радовать публику новыми образами. В этом году она регулярно снималась в новых проектах.

Каждый раз телеведущая облачалась то в вечерние платья, то в боди. Она не боялась подчеркивать свои формы, хоть и поправилась к наступлению зимы. Более того, все чаще звезда отказывается от нижнего белья.

На днях Бузова съездила в Минск. Она не могла пропустить фиал шоу «Х-Фактор», где была наставницей. На публике артистка появилась в прозрачном платье со шлейфом.

А вот потом она отправилась на новогодние съемки для белорусского канала. телеведущая выступила в женственных образа. Она отметилась в блестящей мини-юбке. А потом Ольга зажигательно станцевала в белом боди с баской, не прикрыв свою пятую точку.

Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Многие стали писать ей комплименты. Но нашлись и те, кто осудил блондинку.

«Гу очень красивая», «Чтоы за дива», «Наряд прям трещит по швам», «Опять с голыми бедрами пляшет», «Оля, ну что за срамота!», «Трусишки маловаты», «Вот где драники», «А юбка не прилагалась?», «Так поправилась, но даже идет», «Оленька, что за мясистые буйки», «Красоту такую напоказ выставила», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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