«Добавляет возраст всегда»: Пелагея в платье с акцентом на талии щегольнула перед Биланом и Агутиным

Пелагея является одной из самых известных народных исполнительниц в России. Она не раз участвовала в проекте «Голос». Блондинка полюбилась публике. Вот уже несколько лет она растит дочку Таисию. С хоккеистом Иваном Телегиным артистка развелась. Поклонники считают, что после изменений в личной жизни она постройнела и стала одеваться более броско.

В последнее время Пелагея регулярно появляется на публике. Она снималась в КВН, а также отметилась в новогоднем выпуске Comedy Club. Каждый раз певица демонстрирует новые образы. Также скоро завершится очередной сезон шоу «Голос».

На днях зрители увидели полуфинал. Артистка была в черном атласном платье с акцентом на талии. Она с нежностью обняла Диму Билана, а также запечатлелась с Леонидом Агутиным.

Как известно, еще один наставник Александр Градский ушел из жизни. Участников его команды Пелагея и ее коллеги взяли под свое крыло.

Поклонники восхитились женственным образом блондинки. Пелагея получила массу комплиментов, а для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бастави.

«Когда разговор касается черного цвета, я всегда вспоминаю правила английской королевы, которая считает, что черный цвет уместен только в трех случаях: свадьба, похороны и вручение Нобелевской премии. Достаточно часто встречаются на торжественных мероприятиях платья или костюмы черного цвета. Почему-то это считается очень торжественным, но при этом забывают, что черный цвет достаточно тяжел для восприятия. Он добавляет возраст всегда и всем, особенно блондинкам. Он делает их строгими и неприступными. Для меня черный цвет чаще всего ассоциируется с трауром. Но это только мое личное мнение.

При этом фасон платья достаточно легкий по восприятию. Если бы оно было в белом цвете, то мы бы легко могли представить свадебное платье. Пышная юбка, облегающий верх — это очень хорошо подчеркивает стройность фигуры Пелагеи. Прекрасно сидит на ней. Очень интересный принт с редкими веточками цветочков, который напоминает нам этнические узоры, деревенские. Все это нам напоминает, что Пелагея исполняет народные песни. Если мы вспомним дымковскую игрушку — барыня в пышных юбках. То можно сказать, что Пелагея умело миксует стиль в своих нарядах», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.