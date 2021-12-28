«По всем трендам этой зимы»: Барановская предстала в куртке-рубашке в клетку и модных сапогах

Телеведущая покрасовалась у своего особняка, который нарядила к Новому году.

Юлия Барановская уже давно не живет с Андреем Аршавиным. В свое время она поддерживала футболиста во время чемпионатов, но он от нее ушел. Барановская осталась одна с тремя детьми.

Но она смогла построить карьеру на телевидении. Юля теперь ведет несколько передач и дружит с Александром Васильевым. Недавно она слетала в Иорданию, где насладилась красочными видами.

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А вот в Москве Барановская уже нарядила дома елку и погуляла в шубке по Москве. На этот раз она покрасовалась в куртке-рубашке оверсайз в клетку. Белые лосины и сапоги-трубы, которые стали трендом этого сезона. Юлия запустила конфетти на улице возле своего дома, утопающего в огоньках. Телеведущая решила зарядить поклонников новогодним настроением.

«С наступающим Новым годом», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. К слову, куртки-рубашки стали трендом. Стеша Маликова тоже носит такие куртки. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Анастасия Стар.

«Образ Барановской соответствует всем актуальным трендам этой зимы. Куртки-рубашки это не только тепло и уютно, но еще и стильно. Они отлично вписываются в повседневные образы с трикотажными костюмами и джинсами, например. А белые сапоги еще не купила только самая ленивая модница. Мтритстайл кишит подобной обувью. Хороший, приятный, естественный образ Юлии оцениваю на твердую пятерку!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.

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