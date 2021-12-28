«Булки зарумянились»: Регина Тодоренко в монокини поплескалась в бассейне с сыном

Телеведущая показала, как отдыхает в Дубае. Она не скрыла свои формы.

Регина Тодоренко в свое время вела шоу «Орел и решка». Потом она смогла стать блогером. Не раз Регина сидела в жюри проекта «Маска». К слову, раньше она пыталась строить карьеру певицы.

Она участвовала в украинской версии «Фабрики звезд». Однако теперь у нее миллионы поклонников. Она счастлива в браке с Владом Топаловым. У пары подрастает сын Михаил. Недавно артистка уехала с малышом в Дубай.

После родов Регина не сразу вернулась в форму. Однако она любит носить женственные наряды. Артистка не скрывает, что раньше занималась спортом. Порой она не боится оголяться. Ранее Тодоренко делилась пляжными фото.

Теперь она показала, как плещется в бассейне с сыном. Звезда в монокини с принтом обнажила прелести фигуры. Она научила малыша плавать.

«Научила сына нырять и чуть плавать», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились тем, в какой форме находится артистка. Многие осыпали Регину комплиментами. «Какая красивая мамочка», «Ну это просто роскошно», «Выглядите изумительно», «Зачетный орешек», «Булки зарумянились», «Поплавок не мешает?», «Как сын старается», «Вы такая открытая», «Пышные бедра», «Класс, лучший отдых», — прокомментировали кадры подписчики.

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