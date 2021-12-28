Анна в джинсах и свитере с воланами: Сергей Лазарев сводил детей на новогодний концерт

Артист сводил малышей на новогоднюю елку в Crocus City Hall. Наследники остались в восторге.

Сергей Лазарев является популярным исполнителем. Он за свою карьеру получил множество наград. Примечательно, что певец всегда оберегал свою личную жизнь. Лишь с Лерой Кудрявцевой он проявлял чувства на сцене.

Но потом они расстались. Для поклонников было неожиданностью, когда артист представил своего сына Никиту. А после второй поездки на «Евровидение» он показал и дочку Анну.

По словам Сергея, малышей родили суррогатные матери. Он уже проявил себя как заботливый отец. Артист регулярно возит наследников на море. В этом году он для каждого устроил роскошный праздник.

Примечательно, что Анне всего три года, а Никита уже ходит в школу. Но во время каникул наследники певца также гуляют с бабушкой. А на днях Лазарев сводил их на новогоднюю елку в Crocus City Hall.

Анна предстала в джинсах и светлом свитере с волнами. Она с интересом наблюдала за представлением. Никита в спортивном наряде тоже наблюдал за представлением.

«Декабрь всегда насыщен разными мероприятиями. Суета и беготня. Но мы каждый год окунаемся в эту атмосферу праздников. Вчера были на Елке в „Крокусе“. Сказочное мегашоу „Тайна Вселенной Деда Мороза“ поражает красочными костюмами, спецэффектами, вниманием и любовью к детям. Детки в восторге!» — поделилась мама Лазарева.

Поклонники восхитились редкими фото с наследниками. Многие также отметили, что Анна подросла. Малыши получили массу комплиментов. «Какие вы классные! Молодцы, что сходили и побывали в таком крутом месте!», «Детки замечательные, так увлечены просмотром», «Какая Аннушка красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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