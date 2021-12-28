«Лютый холод!»: Ксения Бородина примерила трендовую шубку Тедди с плюшевым мехом

Ксения Бородина ведет шоу «Дом-2». Она знакома многим зрителям. Телеведущая не раз признавалась, что хорошо зарабатывает. Она несколько раз в год возит детей на море, а также регулярно пополняет гардероб обновками.

Ксения недавно устроила большой праздник для младшей дочки Теоны. Для шестилетней именинницы пела Клава Кока, а торт создал Ренат Агзамов.

Примечательно, что Бородина для вечеринки выбрала яркое платье. После развода с Курбаном Омаровым она то и дело хвастается женственными образами. Этой зимой телеведущая уже хвасталась модными пуховиками, а также отметилась в шубке из натурального меха. Теперь Ксения примерила белую шубку Тедди. Наряд оверсайз на пуговицах скрыл ее фигуру.

«У нас в Москве такой лютый холод! С одной стороны, это хорошо — много снега. А с другой стороны — нужно согреваться и беречь себя. Вот я сегодня в такой классной шубке! Мягкая, очень теплая. Можно не переживать, что ты можешь замерзнуть на улице. В ней очень хорошо. Интересная модель с густым мягким ворсом. Впереди длинные выходные, гулять захочется много», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие одарили ее комплиментами. К слову, в этом сезоне многие звезды носят шубы: Юлия Барановская, Ольга Бузова и другие известные персоны.

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