Романтика на сцене: Нетребко в изумрудном платье с царскими рукавами предстала с мужем

Оперная дива дала последний концерт в Чехии. Она вновь выглядела женственно и утонченно.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных артисток в мире. Раньше она жила в Санкт-Петербурге, но потом переехала в Вену. Певица много гастролирует, поэтому выбрала удобную локацию.

Примечательно, что она недавно смогла провести время с семьей и даже нарядила елку. Католическое Рождество звезда отпраздновала за большим столом, а потом приехала в Чехию.

Не раз Нетребко демонстрировала яркие образы. По Праге она гуляла в шубе в полоску. А вот 27 декабря певица выступила на сцене. Она отметилась в алом платье с акцентом на талии.

А вот потом артистка уже предстала на публике в изумрудном струящемся платье из шифона с царскими длинными рукавами. Анна грациозно двигалась на сцене. Она спела с мужем Юсифом Эйвазовым и даже станцевала с ним.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие были сражены ее образом. Пара поразила публику и сорвала овации.

«Зал в восторге, видно сразу», «Какая же роскошная, необыкновенная», «Как вы грациозно двигаетесь», «Ну какая стать», «Просто сногсшибательная», «Какие вы с мужем классные», «Идеальные», «Просто красотка», «Платье сногсшибательное», — прокомментировали кадры подписчики.

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