«Само совершенство»: Ани Лорак в нюдовом костюме с блузкой в сетку игриво засветила упругий бюст

Певица запечатлелась в гримерке перед концертом. Она сразила публику фигурой.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она выступает на сцене с юных лет. Певица с детства мечтала стать звездой. В итоге теперь она собирает полные залы зрителей.

Артистка славится своим сильным вокалом, но также она любит наряжаться. Образы Лорак всегда женственные. В свои 43 года она может похвастаться стройной фигурой. Звезда предпочитает подчеркивать свои достоинства.

А вот в декабре Лорак особенно много выступает. Она участвует в новогодних концертах, ездит на гастроли и радует публику, снимаясь в праздничных шоу. Певица то и дело блистает в боди или пикантных платьях. А вот 28 декабря она в джинсах и дутом пуховике с камуфляжным принтом. Артистка сообщила, что готовится выйти на сцену.

А потом Каролина ( настоящее имя звезды. — Прим. ред.) уже запечатлелась в пудровом костюме и блузке в сетку с прозрачным декольте. Певица стала танцевать перед зеркалом. Она засветила бюст и вильнула своими бедрами.

«И мы уже готовы! будем радовать наших котят, зайчат и разных лапуль», — заявила артистка.

Она засветила соблазнительные изгибы стройной фигуры. Лорак восхитила поклонников своими формами. Многие одарили ее комплиментами.

«Безумно красива», «Какая женственность», «Очень стройная», «Костюм прелестный», «Каролина, ну просто красотка», «Само совершенство», «Ух, какой вид», «Наряд прям пушка», «Как вы умудряетесь быть такой идеальной» — прокомментировали кадры подписчики.

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