«Фух! Крепкие бедра стиснула»: Клава Кока в сексапильной позе щегольнула тем, что снизу

Клава Кока не скрывает, что подъем на вершину музыкального олимпа ей дался нелегко. Будучи 17-летней девочкой, будущая звезда «ТикТока» была готова участвовать во всех фестивалях и шоу талантов, только для того, чтобы ее заметили именитые артисты.

По словам певицы, она часто слышала «нет», но даже и не думала отказываться от своей мечты. Сейчас Кока на вершине популярности, ее любят, ею восхищаются миллионы поклонников. Клава получает неплохие гонорары за свои концерты, туры и рекламу в Instagram.

Но вместе с почитателями Кока обзавелась и хейтерами. Однако на едкие комментарии поп-дива старается не отвечать. Так, к примеру, не все фанаты певицы оценили ее «сочное» фото в авто. Многим показалось, что красавица-блондинка переборщила с откровенностью, примерив слишком короткое платьице.

«Фух! Крепкие бедра стиснула», «Она без трусиков?? Упс… показалось», «Даже складочки видны на бедрах, а что другого платья не было?? Это как для девочки-подростка, хоть бы до колен доходило», «Уже не знают, чем еще народ удивить! Остается только раздеваться на сцене», «А голосом брать не пробовали?? Хочется уже чего-то скромного, чистого… а не ваши телеса», «На таких босоножках далеко не убежишь», «Это точное платье?? На вид как сорочка», — пишут фолловеры.

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