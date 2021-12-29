Орешки со сгущенкой и сациви: что будет на новогоднем столе у Гурцкой, Стоянова, Прокловой и других артистов

А вы уже придумали новогоднее меню? Если нет, то можете посмотреть, что будет на столах у звезд и взять некоторые варианты себе на заметку.

Teleprogramma.pro узнала новогоднее меню у Дианы Гурцкой, Елены Прокловой, Юрия Лозы, Карины Мишулиной и Юрия Стоянова.

Диана Гурцкая, певица

Обладательница уникального тембра голоса подходит к традиционным блюдам своей семьи основательно. Ведь каждая закуска, сладость или горячее блюдо напоминает ей о том, что она из старинного грузинского рода. А вот самым любимым блюдом для Дианы является популярная советская выпечка. Вы уже догадались?

«Самая важная традиция – мы всей семьей в 12 часов обязательно встречаем Новый год в кругу семьи. Почему это важно? Эта традиция перешла к нам от наших родителей. Наши столы тоже накрываются традиционно: пироги, сациви, торты, мандарины. Мама заранее всегда закупала продукты, готовилась тщательно. И также у нас. Сейчас обсуждаем, что будем готовить. Но главное: много-много-много всего. Я очень люблю, когда новогодний стол в яствах. Всегда на моем столе есть сациви и мамалыга, как гарнир. И сладости, без них никуда. Тортики, орешки. Вот орешки на новогоднем столе- это вкус детства для меня. Их всегда пекла мама, а внутри сгущенка! Ее я варю сама», — делится певица.

До боя курантов она успевает не только привести в порядок стол, но и привести себя в порядок, чтобы встречать праздник красивой.

«Так приятно после Нового года сидеть под пледом перед телевизором. Смотреть новогодние шоу и пить кофе с этими печеньками и орешками. Боже мой, какая жизнь!» — радуется Диана.

Юрий Стоянов, артист, юморист, мастер перевоплощений

Главный вампир и юморист России средней полосы тоже будет есть на Новый год сациви. Но вот любимым блюдом считает традиционное блюдо викингов, а потом и французов. В России его называли студень, но с современным блюдом студень имеет не так много общего.

«Самым главным блюдом на Новый год лично для себя я считаю холодец! Без него ни один год практически не встречал. А вот сациви из курицы — это чисто новогоднее блюдо. У меня потрясающе его готовит дочка! Остальное как у всех, чисто традиционные для русского стола: и оливье, и пирожочки. А вот на десерт дочка сделает тирамису. Тоже традиция наша», — рассказал актер.

Карина Мишулина, актриса

Дочь Спартака Мишулина обожает любимое блюдо отца и это снова грузинская кухня!

«У нас уже очень много лет главным новогодним блюдом является сациви. Я этот вкус помню с самого детства, и папа обожал его. Представляете, мы готовим сациви уже лет 35-40 точно. Каждый Новый год!» — откровенничает Карина.

Елена Проклова, актриса, телеведущая

Мама актрисы, Анна Проклова, родилась в дворянской семье и всегда чтила новогодние традиции. Стол родителей Елены ломился от блюд. А вот сама героиня фильма «Счастье по рецепту» совсем не любит все эти советские тяжелые блюда. Ее личный рецепт звучит очень даже по-царски. Шампанское и любимая закуска юнкеров конца XIX столетия. Догадались, что это?

«У меня нет традиционных блюд. Каждый раз по-разному получается. Мой новогодний стол, как моя творческая жизнь, никогда не знаешь, что может быть. В этом году на новогодние праздники я участвую в спектаклях. 30, 31 и 1 января, и 2-го. Поэтому, я и не знаю, что успею приготовить. Мои родители вот всегда традиционно готовили селедку под шубой, оливье, запекали утку и ставили на стол красную икру. Я предпочитаю более легкий вариант. Меня вполне устраивает шампанское, икра и фрукты с овощами. Все быстро и просто, к тому же, не надо потом худеть», — говорит Елена Проклова.

Юрий Лоза, певец, композитор

Исполнитель в жанре бард-рок на Новый год постится. Но зато на Рождество варит яйца и готовит майонез.

«Новогодний стол в моей семье очень скромный. Так уж случилось, но главный праздник для нас — это Рождество. Поэтому, 31 декабря мы минимизируем, так как праздник приходится на рождественский пост. Отклонений себе не позволяем, но, как и все россияне, ждем полуночи, загадываем желание. Может быть, капельку шампанского выпьем, чисто символически. На столе будут овощи, рыбка. А вот на Рождество после воздержания разрешаем себе полакомиться. Тогда закатывается праздник и на столе и яйцо под майонезом мое любимое, и мясное блюдо, и рюмочку хорошего винца. У нас так», — поделился Юрий Лоза.

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