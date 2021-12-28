«Мама, правильно она сыграла?»: Пугачева отложила все дела, чтобы послушать, как Лиза музицирует за пианино

Дочка Примадонны устроила мини-концерт для своих родителей в деревне Грязь.

Лиза Галкина растет большой выдумщицей и озорницей. В одном из интервью Алла Пугачева призналась, что первые пять лет она только приглядывалась к своим детям, чтобы понять, что они любят, что им интересно. Примадонна не хотела навязывать двойняшкам Гарри и Лизе те увлечения и хобби, которые им были бы скучны. Зато шоумен Максим Галкин настоял на том, чтобы дети говорили на французском.

В своем микроблоге муж Примадонны поделился домашними кадрами, запечатлев, как их с Аллой дочка мастерски исполняет «В пещере горного короля» — мелодию из сюиты норвежского композитора Эдварда Грига.

«Мама, она все правильно сыграла?» — спросил у Аллы шоумен. «Честно, все правильно», — заверила отца Лиза.

За кадром послышался голос Пугачевой, она отложила все дела по дому, чтобы послушать, как ее дочка музицирует за пианино.

«Нет, честно! Я все правильно сыграла», — настаивала на своем Лиза, обиженно надувая губки. «Правильно, молодец!» — похвалила малышку Алла. «Ура! Все правильно», — обрадовалась дочка певицы тому, что справедливость восторжествовала.

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