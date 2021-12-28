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«А Хюррем с грязным бельем не возилась»: Бергюзар Корель в джинсах-бойфрендах «подловили» дома у стиральной машинки с корзиной вещей

Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» сама ведет домашнее хозяйство.

«А Хюррем с грязным бельем не возилась»: Бергюзар Корель в джинсах-бойфрендах «подловили» дома у стиральной машинки с корзиной вещей
Бергюзар Корель и Халит Эргенч. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

Халит Эргенч и Бергюзар Корель воспитывают троих детей: сыновей Хана и Али, а также дочку Лейлу. С появлением лапочки-дочурки у актрисы из турецкого сериала «1001 ночь» добавилось хлопот. Она и за малышами присмотреть успевает, и вкусный обед для мужа приготовить, и порядок в доме навести, и гору грязного белья за детьми перестирать.

Пока Бергюзар возилась со стиркой, разбирая вещи в корзине для белья, Эргенч успел «подловить» красавицу-жену в домашней обстановке. Корель позировала в кипенно-белой футболке, ультрамодных джинсах-бойфрендах и мягких балетках. Застать жену врасплох актеру не удалось. Бергюзар улыбалась на камеру, давая понять, что домашние дела даются ей легко.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
Бергюзар Корель. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

«Султаншей себя не мнит», «Молодец! Все по хозяйству делает сама, так и надо», «Все такие стали фифочки, не хотят свои ручки утруждать! А нужно-то всего лишь стиральную машинку запустить», «А Хюррем с грязным бельем не возилась», «Ну вы скажете, это жизнь, а не сериал! У них трое детей, куча вещей для стирки, кто будет все это гладить и убирать?? Конечно, мамочка», «Такая домашняя», «Все умеет! Хозяюшка, просто милашка», — пишут фолловеры.

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