«А Хюррем с грязным бельем не возилась»: Бергюзар Корель в джинсах-бойфрендах «подловили» дома у стиральной машинки с корзиной вещей

Халит Эргенч и Бергюзар Корель воспитывают троих детей: сыновей Хана и Али, а также дочку Лейлу. С появлением лапочки-дочурки у актрисы из турецкого сериала «1001 ночь» добавилось хлопот. Она и за малышами присмотреть успевает, и вкусный обед для мужа приготовить, и порядок в доме навести, и гору грязного белья за детьми перестирать.

Пока Бергюзар возилась со стиркой, разбирая вещи в корзине для белья, Эргенч успел «подловить» красавицу-жену в домашней обстановке. Корель позировала в кипенно-белой футболке, ультрамодных джинсах-бойфрендах и мягких балетках. Застать жену врасплох актеру не удалось. Бергюзар улыбалась на камеру, давая понять, что домашние дела даются ей легко.

«Султаншей себя не мнит», «Молодец! Все по хозяйству делает сама, так и надо», «Все такие стали фифочки, не хотят свои ручки утруждать! А нужно-то всего лишь стиральную машинку запустить», «А Хюррем с грязным бельем не возилась», «Ну вы скажете, это жизнь, а не сериал! У них трое детей, куча вещей для стирки, кто будет все это гладить и убирать?? Конечно, мамочка», «Такая домашняя», «Все умеет! Хозяюшка, просто милашка», — пишут фолловеры.

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