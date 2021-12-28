«Народу в лицо голым задом тычут»: Бузова в стрингах блеснула откормленными ягодицами

Ольгу Бузову не раз критиковали за излишнюю худобу. Однако за летние каникулы экс-ведущая проекта «Дом-2» набрала вес в самых округлых местах своей стройной фигуры. Поклонники удивились тому, что у звездной красотки появился такой упругий «крепкий орешек». Так, позируя у бассейна, экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна засветила «манящие тылы» пониже спины. Но далеко не все фанаты одарили Бузову комплиментами, нашлись и те, кто раскритиковал теледиву за сексапильность.

Так, хейтеры считают, что Оле не следовало оголяться на публике, поворачиваясь к народу своими «пышными» ягодицами. «Во дела!», «И какой пример она подает для молодежи», «А что вся чистая одежда в глажке?», «Купите ей уже юбку или штаны», — негодовали фанаты.

«Во дают! Народу в лицо голым задом тычут», «Булочки с пылу, с жару??», «А в чем, собственно, суть?? Ну просто красивая подтянутая попа, а что дальше??», «Мы полюбовались… давайте вид спереди», «Срамота! Опять полуголая», «Шалунья! Любит в трусиках побегать у бассейна», «Сочно! Какие упругие тылы отъела», — написали фолловеры.

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