«Я все еще в ее голове»: Эмбер Херд назвала собаку в честь человека из своего прошлого

На днях голливудская актриса Эмбер Херд похвасталась в социальных сетях своим новым четвероногим другом.

«Познакомьтесь с новым членом семьи Херд — Барнаби Джойс!» — написала в Instagram 35-летняя звезда, опубликовав фото с большим псом на руках.

Странное имя для собаки, но оно является отсылкой к скандалу 2015 года, связанному с актрисой. Тогда на Эмбер и ее мужа Джонни Деппа завели дело о контрабанде животных. Актерская пара поехала в отпуск в Австралию и взяла с собой двух собак, но нарушила правила ввоза животных на территорию страны, предоставив поддельные документы.

А Барнаби Джойс — это тогдашний министр сельского хозяйства Австралии, который заявил, что голливудским звездам придется вернуться в Штаты. Знаменитые супруги вначале ввязались в конфликт с чиновником, а затем принесли свои извинения.

Сегодня тот самый Джойс является заместителем премьер-министра Австралии. Местные журналисты спросили его, как он относится к имени, которое Херд дала своему новому четвероногому другу.

«Очень рад, что я все еще в ее голове, уже долгое время после того, как забыл о них, — ответил чиновник изданию The Australian. — Очевидно, теперь я ценюсь выше Джонни Деппа».

Напомним, что Херд и Депп развелись в 2017 году и до сих пор судятся, обвиняя друг друга в домашнем насилии.

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