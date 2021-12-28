«А Гарик-то какую нимфу отхватил»: пассия Харламова в бюстгальтере подняла грудь в «бодрую стойку»

Многие поклонники резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова считают, что юморист наконец-то встретил ту самую девушку, которая сумеет сделать его счастливым. И преображение, как говорится, на лицо. Расставшись с Кристиной Асмус, экс-звезда КВН занялся собой. Он похудел, согнал животик, избавившись от лишнего веса, стал статным и подтянутым.

Фанаты уверены, что Асмус пожалела о том, что развелась с Гариком. Однако юморист недолго пребывал в тоске и унынии. На красных дорожках комик щеголяет в компании 28-летней Екатерины Ковальчук. Кстати, актрисе есть что показать. На отдыхе пассия Харламова в мини-бикини покрутилась перед камерой, бюстгальтером эффектно подняв грудь в «бодрой стойке». К тому же, виляя «бугорками» пониже спины в стрингах, она обнажила свой «крепкий орешек».

«А Гарик-то какую нимфу отхватил», «Мне кажется, что Харлаше очень с ней повезло! Обычная девчонка, никакой звездности», «Вот на ком жениться надо было, все при ней!», «Мда… недолго Гарик тосковал в одиночестве», «Уж как-то слишком быстро утешился после Крис», «Рядом с ней и Харлаша похорошел! Видели, какой стал!! Подтянутый, стройный, живот ушел… Прям мачо», «Ну милашка!», «И груди показала и упругий поплавок», — написали фолловеры.

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