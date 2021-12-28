«Стринги исчезли в недрах»: Глюкоза свела с ума поклонников, обнажив округлые ягодицы на пляже

Глюкоза с юных лет стала сниматься в «Ералаше». А когда она начала петь, то ее популярность стала огромной. Толпы фанатов пытались узнать, кто эта девушка, которая гуляет с доберманом.

А за персонажем скрывалась длинноногая блондинка. До сих пор она востребовала и даже снимается в кино. Ее треки всегда заводные, а костюмы откровенные. 35-летняя звезда не боится оголяться.

В этом году Глюкоза много путешествовала. Она проводила время с мужем и детьми, но это не помешало ей устроить смелую фотосессию на пляже. В соцсети певица опубликовала кадр, на котором позировала в купальнике и тунике в сетку.

Она повернулась к камере спиной, показав свои пышные ягодицы во всей красе. Артистка не стала прикрывать прелести фигуры, позируя в лучах солнца.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто осудил ее за откровенный кадр. «Красотка с завидной фигурой», «Стринги исчезли в недрах», «Идеальное сердце», «Сочные булочки», «Ну просто сногсшибательная», «Какая мясистая пятая точка», «Все показала, ауф», «Что за ниточка от трусов», — прокомментировали кадр подписчики.

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