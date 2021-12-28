«Невозможно прекрасная!»: Алсу в белоснежном платье-бюстье в пол с пышными рукавами подчеркнула хрупкую фигуру

Певица для новогодней съемки выбрала женственный образ, который восхитил ее коллег и fashion-эксперта Дарью Сибиреву.

Алсу знакома публике, так как выступает на сцене с юного возраста. Примечательно, что она всегда восхищала фанатов не только вокалом, но и своим утонченным вкусом. Артистка предпочитает выглядеть женственно и элегантно.

Для сцена она выбирает платье, а также костюмы, а вот в обычной жизни ее можно увидеть в джинсах и пальто. В последнее время звезда часто появляется на вечеринках в броских образах.

Накануне Алсу снялась в еще одной новогодней программе. Для особенной съемки она предпочла облачиться в белоснежное платье-бюстье с пышными рукавами и разрезом сзади. Босоножки и легкие локоны дополнили ее нежный образ. Артистка устроила дефиле в студии. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

«Врываемся в последнюю неделю 2021 красиво!» — написала звезда.

Не только поклонники, но и друзья восхитились ее образом «Невозможно прекрасная!» — заявил звездный фотограф Владимир Широков. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила fashion-эксперт Дарья Сибирева.

«Певица Алсу всегда выбирает элегантные, женственные и утонченные наряды, данное платье не стало исключением. Белый цвет это грамотный выбор, он идеально гармонирует с загорелой кожей и коричневым оттенком волос. Необычный фасон и острые элементы потрясающе подчеркивает зону декольте, придавая этой зоне хрупкости и утонченности. Обратите внимание на креативное решение сделать аналогичный вырез на спине, таким образом, весь образ выглядит симметрично со всех сторон. Невидимый корсет утончённо обтягивает талию, а объемные рукава фонарики еще больше выделяют хрупкость фигуры. Длина платья в пол подчеркивает стройность фигуры и высокий рост, придавая женственность. Такой наряд прекрасно подойдет для любого вечернего мероприятия и выхода в свет, а также для новогодней вечеринки», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Дарья Сибирева — телеведущая, модель, fashion-эксперт. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

Работает в индустрии моды более 10 лет, ее опыт в сфере моды начинался с работы моделью и сотрудничества с именитыми брендами. Она проходила обучение у российского стилиста, телеведущего и автора книги «Гид по Стилю» Александра Рогова, ведет авторское шоу о моде на Fashion TV.

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