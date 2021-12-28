«Как же хороши!»: Нетребко в алом платье засветила увесистую грудь в глубоком декольте

Анна Нетребко является одной из самых известных артисток в мире. Она выступала в самых разных странах. Зрители восхищаются не только ее вокалом, но и чувством стиля.

Певица успевает во время гастролей гулять, демонстрируя яркие образы. В этом году она отпраздновала свое 50-летие в Кремле. А вот на днях звезда нарядила дома елку и насладилась прогулкой с сыном и мужем Юсифом Эйвазовым.

Однако даже накануне Нового года у Анны много работы. на этот раз она оказалась в Чехии. Певица выступила перед публикой с возлюбленным. За кулисами ее ждал наследник. Примечательно, что сначала она отметилась в платье оверсайз изумрудного цвета. Она покрасовалась на камеру, показав декольте в стразах.

А позже Нетребко отметилась на сцене в алом струящемся платье в пол. Наряд с внушительным декольте не скрыл ее увесистый бюст. Артистка игриво кружилась на сцене. А во время поклона она засветила все свои прелести перед публикой. Зрители были в восторге от ее выступления. Многие одарили звезду комплиментами.

«Ты просто шик!», «Безумно красивые и безумно талантливые», «Бог мой, какие красивые!», «Какое шикарное платье», «Ой, какое декольте», «Как же хороши!», «Наряд просто роскошный», «Выглядите сногсшибательно», «Хороша!» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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