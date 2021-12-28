«Мам, ты будешь кота кормить!»: Кудрявцева запечатлела дочку в плюшевом комбинезоне за ужином

Лера Кудрявцева знакома зрителям, так как давно работает на телевидении. Она одно время встречалась с Сергеем Лазаревым, но их роман так и не перерос во что-то большее. Но потом телеведущая обрела счастье с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.

Пара вместе уже восемь лет. У них подрастает дочка Мария, которая в этом году пошла в садик. Звезда все свободное время посвящает наследнице.

В декабре у Леры множество съемок. Но она успевает гулять с дочкой, катать ее на санках. На днях телеведущая сводила ее на каток. А теперь она поделилась домашними кадрами. Мария предстала в плюшевом комбинезоне на кухне с белой мебелью. Девочка приготовилась трапезничать. Она взяла в руки приборы. На тарелке были морковка, брокколи и курочка.

«Маша, садись! У тебя ужин уже готов. С котом вместе будете ужинать», — сказала звезда. «Мам, тогда ты будешь кота кормить!» — сказал ей наследница. «Ладно, а ты сама ешь», — согласилась Кудрявцева. «Да! А ты тоже сама ешь семечки», — заявила малышка маме.

Она также поехала огурцы и зелень. А вот после ужина девочка решила поиграть в магазин. В тележке она привезла игрушечную машину. Мария подарила ее маме и заявила, что кабриолет выбрал кот. Поклонники восхитились маленькой дочкой телеведущей. Многие отметили, что она очень обаятельная.

«Очень серьезная леди», — написал Андрея Разыграев. «Глаза необыкновенной красоты», «Обожаю вашу Машу, такой пупсик хорошенький», «Ну что за чудо ребенок», «Какая она у вас прикольная», — прокомментировали пост подписчики.

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