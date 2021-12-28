«Едва прикрыла вареник»: пополневшая Бузова в мерцающей мини-юбке засветила округлые бедра на сцене

Телеведущая выбрала дерзкий образ для появления на публике. Некоторые зрители были поражены.

Ольга Бузова является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако в декабре у нее был особенно плотный график.

Телеведущая ездила на новогодние съемки, участвовала в фотосессиях и несколько раз побывала в Минске. На днях там завершился проект «Х-Фактор», где победил ее подопечный. Сама звезда блеснула фигурой в прозрачном платье.

Примечательно, что позже Ольга отправилась на белорусское новогоднее шоу. Она выступила на сцене, выбрав броские образы. Артистка не скрывает, что поправилась за последнее время.

При этом она блеснула на публике в тонкой блузке и блестящей мини-юбке с пайетками. Бузова задорно танцевала, не скрыв свои бедра. Она кокетливо виляла прелестями фигуры, исполняя свой хит.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это выход», «Хоть в трусиках», «Умеет удивлять», «Едва прикрыла вареник», «Ну что за наряд», «Оль, ну прикройся», «Блестит там, где не надо», «Оль, ну зачем все выставлять напоказ?», «Коротковата юбка», «Смелая ты девушка», «Сочная стала», «Ауф, какая цаца», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.