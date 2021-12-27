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Акцент на загар: Алсу в сливочном платье-комбинации и жакете предстала в Дубае

Певица накануне Нового года уехала на курорт. Она уже готовится отметить главный праздник в году среди пальм.

Акцент на загар: Алсу в сливочном платье-комбинации и жакете предстала в Дубае
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/

Алсу выступает на сцене с юных лет. Она ездила на «Евровидение» и получила множество престижных наград. Даже спустя годы армия ее поклонников только растет. При этом она уже стала женой и мамой.

Артистка счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У них растут трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Обычно они вместе отдыхают. В последнее время звезда снималась в новогодних проектах, но 27 декабря оказалась в Дубае.

По всей видимости, как и в прошлый раз, Алсу встретит Новый год с семьей на курорте. Она уже начала готовиться к этому событию. Примечательно, что артистка поделилась снимком из салона красоты.

Она предстала в сливочном платье-комбинации из шелка и черном жакете. Наряд позволил ей не только подчеркнуть фигуру, но и сделать акцент на загар. Более того, она похвасталась лаконичным маникюром.

Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие одарили ее комплиментами. Она смогла сразить подписчиков своей элегантностью. «Ну очень красивая», «Какой загар», «Вы пример настоящей грациозности и эстетики», «Ох, как налюбоваться», «Платье просто шикарное», «Как вам идет все это», «Платье прям нежнятина», «Вы всегда безупречны», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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