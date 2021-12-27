Акцент на загар: Алсу в сливочном платье-комбинации и жакете предстала в Дубае

Певица накануне Нового года уехала на курорт. Она уже готовится отметить главный праздник в году среди пальм.

Алсу выступает на сцене с юных лет. Она ездила на «Евровидение» и получила множество престижных наград. Даже спустя годы армия ее поклонников только растет. При этом она уже стала женой и мамой.

Артистка счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У них растут трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Обычно они вместе отдыхают. В последнее время звезда снималась в новогодних проектах, но 27 декабря оказалась в Дубае.

больше по теме Стильно утеплилась: Алсу отметилась в трикотажном костюме и пальто цвета сочной травы Певица похвасталась ярким монохромным образом.

По всей видимости, как и в прошлый раз, Алсу встретит Новый год с семьей на курорте. Она уже начала готовиться к этому событию. Примечательно, что артистка поделилась снимком из салона красоты.

Она предстала в сливочном платье-комбинации из шелка и черном жакете. Наряд позволил ей не только подчеркнуть фигуру, но и сделать акцент на загар. Более того, она похвасталась лаконичным маникюром.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие одарили ее комплиментами. Она смогла сразить подписчиков своей элегантностью. «Ну очень красивая», «Какой загар», «Вы пример настоящей грациозности и эстетики», «Ох, как налюбоваться», «Платье просто шикарное», «Как вам идет все это», «Платье прям нежнятина», «Вы всегда безупречны», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.