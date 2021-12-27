Барановская в кукольном платье с модным воротничком повеселилась на вечеринке у певицы Славы

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она не скрывает, что в свое время ей было тяжело. Юлия осталась одна с тремя детьми, когда от нее ушел Андрей Аршавин.

Однако теперь она ведет несколько передач и часто становится ведущей концертов и фестивалей. В свои 36 лет бывшая возлюбленная футболиста может похвастаться стройной фигурой. Она также любит наряжаться.

Так как Юлия постоянно находится в центре внимания, она предпочитает каждый раз представать в новых образах. На этот раз телеведущая решила отправиться на вечеринку певицы Славы, которая с размахом отметила 10-летие дочки Антонины.

На празднике телеведущая устроила дефиле в миниатюрном платье с белой юбкой и черным верхом с имитацией подвязок для чулок. Лук дополнили ботильоны. Юлия подчеркнула свои стройные ноги. К слову, воротнички «Клодин» в моде в этом сезоне. Ольга Бузова, Ирина Пегова, Екатерина Стриженова носят наряд с таким воротником.

Барановская вручила имениннице цветы и подарки. Она веселилась на вечеринке с другими гостями. Слава встречала всех в золотом платье с поясом.

Поклонники восхитились праздником. Многие отметили, что телеведущая выглядела очень женственно. «Какое крутое платье», «Вам так идет такое! Модно!», «Очень хорошенькая! Прям девочка-девочка», «Этот лук бы оценил Александр Васильев», «Юленька, ну какая вы стройняшка», «Вы такая красотка», «И не скажешь, что мама троих детей», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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