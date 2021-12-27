Валерия в плюшевой шубке Тедди цвета «взбесившейся Барби» вышла на променад с Пригожиным

Певица приехала посмотреть нарядные елки возле ЦУМа. Она встретилась с Юлией Барановской и другими звездами.

Валерия является популярной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Недавно певица навестила свою внучку Селин. Она почти весь день играла с наследницей своего сына Арсения Шульгина.

Примечательно, что артистке уже 53 года, но она выглядит моложе своих лет. Иосиф Пригожин признавался, что ему сложно называть жену бабушкой, так как она молодо выглядит.

В последнее время Валерия регулярно выступает и снимается в новогодних передачах и концертах. Каждый раз она появляется на сцене в ярких образах. А вот 27 декабря артистка приехала в центр Москвы.

Она увидела нарядные елки возле ЦУМа. На улице певица отметилась в плюшевой шубке Тедди цвета «взбесившейся Барби». Образ дополнили ботильоны. Она сделала акцент на щиколотки. Вместе с ней на променад вышел и Пригожин.

«15 дизайнеров украсили елки на площади у ЦУМа», — отметила звезда.

Она встретила Юлию Барановскую и Аллу Михееву. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что наряд выглядит современно.

«Какая вы красотка», «Как вы стильно выглядите в этой шубке», «Мне нравится, что натуральные меха уже почти никто не носит», «Вы пример того, как в 50 выглядеть на 20», «Ну что за роскошная леди», — прокомментировали кадры подписчики.

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