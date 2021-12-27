Юлия Хлынина пояснила, почему ее свадьба была «тайной»

В 2020 году появилась новость, что актриса Юлия Хлынина («Дуэлянт», «Легенда о Коловрате», «Купи меня») тайно вышла замуж. Бракосочетание девушки прошло еще весной, но сообщила она о нем поклонникам в сентябре.

Избранником звезды театра и кино стал инвестиционный директор Mail.ru Group Алексей Милевский. В новом интервью 29-летняя артистка отметила, что ее свадьба не была тайной — ее просто не было как торжества.

«Свадьбы не было из-за пандемии. Было все закрыто! Когда-нибудь она будет, когда появится свободное время и возможность организовать все так, как мы хотим… А если не появится, то и не будем ничего делать. Главное то, что мы женаты и у нас все хорошо», — прокомментировала Хлынина изданию Cosmopolitan.

В том же интервью Юлия отметила, что ее муж — замечательный человек, который поддерживает ее творческую карьеру, во время съемок и репетиций спектаклей.

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