«Ну что за ангел»: Подольская в платье-бюстье с разрезом засветила точеные бедра на сцене

Певица для выступления выбрала смелый образ. Она не скрыла красоту своих прелестей.

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она не скрывает, что любит наряжаться. На сцене певица постоянно появляется в ярких образах.

Примечательно, что она в обычной жизни зачастую красуется в уютных костюмах, комбинезонах и пуховиках. При этом для выходов в свет Наталья выбирает женственные луки. Лишь год назад звезда пережила вторые роды, но уже пришла в форму.

С наступлением декабря Наталья регулярно появляется на публике. Она посещает премии, праздничные концерты и шоу. Каждый раз певица отмечается в элегантных нарядах.

А вот на днях она выступила с Вячеславом Макаровым. Рыжеволосая артистка предстала на сцене в белом платье-бюстье с кружевом. Наряд украшал черный бант. Подольская блеснула точеными бедрами в платье с разрезом.

Певица подчеркнула свои достоинства. Она сразила публику своими формами. Многие одарили ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Платье шикарное», «Ну что за ангел», «Дала жару! Словно без трусиков», «Платье прям просвечивает! Как пикантно», «Выглядите прям роскошно», «Какая у вас фигурка, прям идеал», «Как же вам удалось вернуться в форму так быстро», — прокомментировали кадр подписчики.

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