«Эу! Полегче… это стиль собачки?»: Каменских взбодрила ягодицы «грязным» тверком

Настя Каменских в одном из интервью призналась, что для нее страсть в отношениях — не самое важное и ценное, если речь идет о браке. Украинская дива подметила, что хотела бы видеть в своем спутнике жизни человека, который всегда готов подставить ей плечо, стать опорой и надежным тылом. Именно таким, судя по всему, певица видит своего мужа рэпера Потапа.

Кажется, музыкант не донимает свою вторую половинку ревностью, учитывая, какие «горячие» кадры в своем микроблоге постит певица. Так, к примеру, Каменских взбодрила «сдобные булочки», исполнив «грязный» тверк в полуприседе.

«Эу! Полегче… это стиль собачки?», «А что с выражением лица?? Сама от себя кайфует», «Сразу вспомнил фильм «Грязные танцы», «Во дает! Такую тряску устроила, весь целлюлит разогнала», «Американский стиль», «Ну что за шоколадка», «Срамота! Лицо попроще, не? Вот такие советы тут все раздают, нашлись умники!!», «А почему бы и не тверкать, раз такие булочки», «Упс! А бельишко-то надела??», «И это юбка? Какой-то пояс», — пишут фолловеры.

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