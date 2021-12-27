«Нереально красивая»: Нетребко в изумрудной шубке в полоску вышла на променад с мужем и сыном в Праге

Оперная дива устроила семейный уикенд в Чехии. Она показала, как красиво украшен город и похвасталась своим зимним аутфитом.

Анна Нетребко не скрывает, что у нее очень насыщенный график. Она является одной из самых востребованных оперных певиц. Она не в этом году отпраздновала 50-летие. Артистка ради этого приезжала в Москву и дала концерт в Кремле.

Потом она успела побывать в Нью-Йорке и предстала в новой постановке в Милане. А вот в декабре звезда вернулась домой в Вену и украсила с родными елку.

На днях Анна в кругу родных отметила католическое Рождество. Она устроила застолье с салатами, уткой и рыбой. Не забыла певица и про бутерброды с икрой. В вот выходные она провела с семьей в Чехии. Артистка прогулялась по Праге с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго.

Оперная дива оделась в одном стиле с наследником. Нетребко была в изумрудной шубке в полоску и меховой шапке. А вот Тьяго был в пуховике такого же цвета.

«Нереально красивая Прага (и очень −10 холодная) Завтра мы вас согреем музыкой!» — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Примечательно, что шубки в этом году носят многие артисты: Юлия Барановская, Ольга Бузова и другие известные персоны.

«Как же вам идет этот цвет!», «Милая семья», «Очень красивая Прага, и вы, Анна», «Я очарована вашим сыном, всегда рада видеть вас вместе, взял мамину красоту. Значит, самый счастливый!», «Прекрасная Анна в прекрасной Праге. Все на месте», «Как чудесно! Счастливая мама с сыном, прекрасный праздничный город! И шубка в тему!» — прокомментировали пост подписчики.

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