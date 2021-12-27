«У меня была любовь»: Билан вспомнил, как продюсер выгнал его девушку с концерта

В интервью для YouTube-канала Ксении Собчак певец Дима Билан вспомнил своего второго продюсера Юрия Айзеншписа.

Исполнитель отметил, что его наставник был достаточно жестким и требовательным человеком. Но такое отношение было необходимо, иначе молодой артист мог легко свернуть с дороги к славе. Например, Диму вполне могла захлестнуть любовь. Но продюсер оказал влияние и на личную жизнь своего подопечного.

«У меня была любовь, девушка была из тусовки Тимати, из «блэкстаровской» тусовки, мы встречались… И я помню, мне нужно было готовить программу в «Метелице», я ее не приготовил, и такой ужас… А я просто пропал на два дня, меня не было. Она приходит на этот концерт, и он (Айзеншпис. — Прим. авт.) ее выгнал просто оттуда. Для меня это был шок, и я прям очень долго не мог его простить», — вспоминает Билан. «В момент становления артиста есть период, когда ты выбираешь либо реальную любовь, либо карьеру. Поскольку я имел дело с карьеристом, человеком, который без работы не представлял своей жизни, он хотел видеть вокруг себя таких же людей. Там же все были незамужние, неженатые — все клали свою жизнь на алтарь шоу-бизнеса».

Дима добавил, что после этого инцидента он продолжил встречаться с той девушкой, но в очередной раз отметил, что он не хочет раскрывать в интервью детали своей личной жизни.

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