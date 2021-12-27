Билан о Киркорове: «Он разгадал загадку, как продлить себе творческую жизнь»

В своем новом YouTube-интервью Ксения Собчак спросила певца Диму Билана, как он относится к дуэтам взрослых состоявшихся артистов и молодых фрешменов из Интернета.

По поводу совместной песни Николая Баскова и Дани Милохина Билан сказал, что это «классно сделанная, ироничная работа». А вот что 40-летний артист думает о дуэте Давы и Филиппа Киркорова.

«Я сначала обомлел. А потом взглянул ретроспективно на жизнь Филиппа Бедросовича и понял, что это нормальная вещь в системе координат Филиппа: удивлять, поражать, ставить в тупик людей. Как бы, это классная штука. Он разгадал загадку, как продлить себе жизнь творческую. Вот так – огорошивать людей внезапными дуэтами», — прокомментировал Билан. «А ты вот не думаешь огорошить людей?» — спросила у певца Собчак. «По-моему, с меня хватит пока на этот период», — со смехом ответил Дима.

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Напомним, в 2017 году Киркоров спел в паре с Тимати, в 2018-м – с Егором Кридом, с 2020-м – с Давидом Манукяном, а в 2021-м – певицей Maruv. Также вместе с Давой «король российской эстрады» также устроил провокационный перфоманс на премии «Муз-ТВ», за что телеканал был оштрафован.

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