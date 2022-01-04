Робот-пылесос и занавески на пульте: Пригожин, Буре, Шипенко и Лещенко рассказали про умные вещи в своих домах

Алина Буре старается максимально пользоваться современными новинками, а Лев Лещенко ценит их, но на расстоянии от своего дома.

Прогресс не стоит на месте. Мы все бежим, суетимся и все меньше времени уделяем дому, а так хочется жить в комфорте, с техникой, которая заменяет чужого человека, с умным светом, умной духовкой и даже шторкой, которая знает, когда закрыть окно.

Когда-то все это мы видели в фантастических фильмах, а сейчас, как говорит Иосиф Пригожин, грех не воспользоваться дарами цивилизации. Продюсер Валерии признается, что любит все умное. Жена Павла Буре тоже старается обустроить жилище по последнему слову техники, а Клим Шипенко только задумывается об умных помощниках. Что касается Льва Лещенко, то то тоже за прогресс, но не у себя дома.

Teleprogramma.pro узнала, насколько помогают в этой праздничной суете умные помощники и дружат ли с ними наши звезды.

Иосиф Пригожин, продюсер

Лучший продюсер десятилетия по версии телеканала «Муз-ТВ» обожает все лучшее. А лучшим считает — умное. Именно по таким критериям Иосиф Игоревич выбрал себе в жены Валерию. И по таким же умозаключениям, как ребенок радуется всем технологическим дарам XXI века.

«Я вообще отношусь ко всему умному с положительными эмоциями. Я люблю умных людей, я люблю умные вещи. И те, и другие упрощают нашу жизнь и делают ее комфортнее. Когда в доме появляются такие «помощники» просто изучаешь инструкцию, никаких сложностей не возникает. У меня с этим нет проблем. Все умное всегда становится полезным. Быстро привыкаешь. У нас установлена система умного света и диммеры, например. Подвижные занавески на кнопочках. Нажал — открылись, нажал — закрылись. Робот-пылесос, робот-газонокосилка. Скажу так: в XXI веке, имея такие возможности облегчить бытовую жизнь за счет нового и инновационного, не пользоваться такой привилегией просто глупость», — заключил Пригожин.

Алина Буре, жена хоккеиста Павла Буре

Жена хоккеиста — женщина современная и умная. Все новшества замечает сразу и использует в своей жизни. Правда, робот-пылесос все еще выходит из-под контроля, но это мелочи жизни.

«У меня есть пылесос-айробот, который мы недавно приобрели. Я очень довольна работой этого помощника. Единственное, что мешает, что пока забываю о нем и он ведет себя как хочет. Товарищ может испугать собаку, например. Или уедет куда-нибудь и вдруг вылезет! Но в целом, я очень довольна. Умные вещи — это круто. Мне особенно нравятся чайники, которые ты запускаешь через приложение телефона и тебе не нужно ждать. У меня установлен кран с фильтром и подогревом. Эту идею я еще в Америке подсмотрела: у тебя всегда горячая вода и не надо ждать пока чайник закипит. В нашем современном ритме жизни в мегаполисах такие умные вещи очень удобны и необходимы», — рассуждает Алина.

Клим Шипенко, российский кинорежиссер

Режиссер комедийного фильма «Холоп», и участник первого киноэкипажа (Клим вместе с Юлией Пересильд летал на МКС, чтобы снимать кино) действительно, задумался. У человека, время которого расписано по секундам, должны быть умные вещи. Если не для помощи, то хотя бы для радости.

«Пока в доме ничего такого нет. Задуматься о приобретении пока не было времени, но возможно, что-то куплю. Скорее всего! Хотелось бы упростить свой быт при помощи умной техники, но пока руки не дошли. Много дел иного характера», — делится режиссер.

Лев Лещенко, артист

Лев Валерьянович умных помощников знает и любит, но у себя дома их не приемлет. Говорит, что архаичный человек и с легкостью обходится без подобных гаджетов.

«Умные вещи знаю, но у меня их нет. Я старый, архаичный человек и никаких техно новинок у меня нет. но отношусь к наличию таких предметов умного дома прекрасно. И даже пользуюсь всем этим, но когда бываю не дома, а, например, в гостиницах или где-то на отдыхе. Конечно, я понимаю, что такое умный дом. Нов моем доме их умного только выключатели», — заключил Лев Валерьянович.

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