«Я был пьяный!»: Билан ответил, зачем заинтриговал публику двумя своими секретами

Разоткровенничавшись в социальной сети, певец заявил, что у него есть только две тайны, которыми он не готов поделиться с поклонниками.

Во время своих «пьяных сториз», когда он общался с поклонниками в нетрезвом виде, певец Дима Билан отметил, что вся его жизнь на виду, и есть только два секрета от публики.

Нетрезвый исполнитель был в шаге от того, чтобы их выложить, но сдержался. В интервью со звездой Ксения Собчак спросила у Билана, почему вообще он заговорил об этих тайнах, если не хочет их раскрывать.

«Отгадайте. Может, это совершенно другие вещи, о которых вы даже не догадываетесь. Они могут быть совершенно непредсказуемыми», — со смехом ответил Билан.

Но затем он заговорил уже серьезно.

«Давайте оставим все-таки интонацию исповедания для церкви. Хорошо? А здесь можно просто коснуться немножко. А дальше уже, товарищи, в церкви поговорим». «Зачем ты вообще упоминаешь про эти два секрета?» — настояла Собчак. «Откуда я знаю?! Я был пьяный!» — выпалил 40-летний артист.

Певец признался, что в тот день он выпил весь мини-бар, там были и водка, и коньяк. Последний Билан любит больше других алкогольных напитков. Причем предпочитает запивать его чаем. Артист говорит, что это хорошо для голоса.

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